ダンス＆ボーカルグループ「E-girls」元メンバーの藤井萩花さん（31）が、2026年5月5日にYouTubeを更新。お気に入りのレザージャケットを紹介する中で、おへそまわりのタトゥーがチラ見えする一幕があった。「脇が空いてるんですよ、どっちも」藤井さんは4月28日から、YouTubeでVlogの更新をスタートした。2本目となる5月5日の動画では、「普段の持ち物と、お気に入りのレザー3着」が紹介された。その中で、古着店で購入したという