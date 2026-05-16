仕事は6～8割の力加減のほうがいい 集中力がもつのは１時間半まで 人間の脳の情報処理能力には、「トップダウン方式」と「ボトムアップ方式」の２つがあります。トップダウン方式とは、まず全体を俯瞰したうえで必要な情報を選び出し処理を行う方法で、ボトムアップ方式は１つ１つの情報を検証し積み上げる方法です。 例えば、仕事に必要な資料を前に重要と思われる箇所にあたりをつけて読んでいくのがトップダウ