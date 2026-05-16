天皇皇后両陛下は、「全国植樹祭」などに出席するため愛媛県に出発されました。天皇皇后両陛下はきょう（16日）午前10時前、特別機に乗って羽田空港を出発し、愛媛県に向かわれました。愛媛県では、大洲市の長浜高校が部活動で運営している水族館で、生徒らから取り組んでいる研究などについて説明を受けられる予定です。大洲市では、2018年7月の西日本豪雨で5人が死亡し、およそ3000棟の住宅が被害に遭っていて、被災者らとの懇談