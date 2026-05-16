高カカオチョコレートは、食べ方と量を意識することで、肝臓への負担を抑えながら楽しむことができます。摂取のタイミングや食べ合わせの注意点、定期的な健診の活用など、日常生活に取り入れやすい実践的なポイントをご紹介します。焦らず無理のない範囲で、健康的な食習慣を整えていきましょう。 監修医師：中路 幸之助（医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター） 1991年兵庫医科大学卒業。医療法人愛晋会中