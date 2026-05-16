花王のヘアケアブランド「melt（メルト）」は6月6日より数量限定で、ユナイテッドアローズが展開するビューティーブランド「UNITED ARROWS BEAUTY（ユナイテッドアローズ ビューティー）」とのコラボレーションによる「melt by UNITED ARROWS BEAUTY」として、ホワイトベッドルームの香りのシャンプー＆トリートメントと、コンディショニングウォーター（髪の化粧水）を発売します。同コラボレーションでは、meltが提案する、休み