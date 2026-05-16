中国メディアの快科技によると、中国国営中央テレビ（CCTV）の記者が「老頭楽」の工場に潜入取材した。老頭楽とは、お年寄りの生活の足として人気が高い小型の電動三輪車や四輪車の総称。記者が山東省金郷県にある重鑫商貿という会社に潜入取材したところ、オフィスの外の空き地に100台近くの異なるモデルの電動四輪車が停められているのを発見し、営業担当者がビデオ通話で客にこれらの車両をセールスしていた。これらの電