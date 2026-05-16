16日深夜放送のTBS系「バース・デイ」（深夜0・58）は重量挙げの男子71キロ級で日本記録保持者の宮本昌典（29）に密着。飽くなき向上心で世界一を見据える、その強さの秘密に迫る。200キロに迫るバーベルを持ち上げる過酷な競技で、宮本は東京、パリとオリンピック2大会連続で入賞。また、世界選手権では銀メダルを獲得し、世界記録まであと1キロに迫った。今年9月のアジア大会では、世界新記録を目指す日本のエースだ。宮本