サッカー元日本代表の内田篤人氏（38）が15日、テレビ朝日スポーツ公式YouTubeチャンネル「絶対に負けられない座談会」に生出演。W杯北中米大会の日本代表メンバーに選ばれなかったMF三笘薫（ブライトン＝28）がケガについて言及する場面があった。発表直前に“悲劇”に見舞われた。3月の英国遠征でイングランドを相手に決勝点を挙げるなど好調をアピールしていた三笘は、今月9日のウルバーハンプトン戦で左太腿裏を負傷。後