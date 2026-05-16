作家・湊かなえのデビュー10周年を記念して発表され、“集大成”とも評された傑作ミステリーを映画化した『未来』が公開中だ。「20年後のわたし」から届いた手紙をきっかけに、過酷な現実の中で追い詰められていく少女と、彼女を救おうとする教師の姿を通して、声にならない痛みと、それでも生きる希望を描く。【動画】黒島結菜×北川景子×湊かなえ座談会映像主演を務めるのは黒島結菜。さらに、坂東龍汰、細田佳央太、松坂