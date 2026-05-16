◇インターリーグカブス ― ホワイトソックス（2026年5月15日アトランタ）カブスの鈴木誠也外野手（31）が15日（日本時間16日）、同じシカゴに本拠を置くカブスとの「クロスタウン・クラシック」に「5番・右翼」で先発出場。5試合ぶりの安打となるタイムリーをマークした。ホワイトソックスの先発右腕バークに対し、初回の第1打席、4回の第2打席ともに見逃し三振。3―1で迎えた5回1死一、三塁の第3打席で適時二塁打を放