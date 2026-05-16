ドジャースが緊急事態に見舞われている。１５日（日本時間１６日）に敵地アナハイムでのエンゼルス戦に先発予定だったブレーク・スネル投手（３３）が急きょ登板を回避。左ヒジの関節遊離体（通称・ネズミ）によるもので１５日間の負傷者リスト（ＩＬ）に入った。サイ・ヤング賞を３度獲得した実力派左腕がまたしてもケガで戦列を離れることになった。今季は左肩の違和感で開幕から不在。先発ローテーションの一角を占めるグラ