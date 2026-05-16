プレックスは、『仮面ライダーガヴ』より「RAH GENESIS仮面ライダーガヴポッピングミフォーム」(59,400円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2027年4月発送予定。2027年4月発送予定「RAH GENESIS 仮面ライダーガヴ ポッピングミフォーム」(59,400円)RAH GENESISに「仮面ライダーガヴ ポッピングミフォーム」が登場。全高は約300mm。頭部複眼「ポッピングミア