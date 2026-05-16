プロバスケットボール・Bリーグの神戸ストークスは16日から、B2プレーオフ・ファイナルで福島ファイヤーボンズと対戦する。決戦を前に、川辺泰三ヘッドコーチや選手たちが、優勝への思いやチームの現在地を語った。来シーズンからBリーグは「Bプレミア」「Bワン」「Bネクスト」の3部構成へ再編されるため、現在の「B2」としてはこれが最後。Bプレミア参入がすでに決まっているなか、その“最後のB2王者”を目標としていた神戸