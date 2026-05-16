プロバスケットボール・Bリーグ2部（B2）の神戸ストークスで、レギュラーシーズン後半戦からB2プレーオフにかけて、存在感を増しているのが、大卒ルーキーPG野溝利一選手（23）だ。B2プレーオフ・ファイナル（決勝）を前に、意気込みを聞いた。野溝利一選手（写真：ラジオ関西）――B2ファイナルを残すのみ。今シーズンのチームとして戦う最後の試合になる。さびしさみたいなのもあるのか？さびしさはあまりないですが、めっちゃ