今シーズン限りでの現役引退を表明している神戸ストークスの谷直樹選手（37、SF＝スモールフォワード）が、16日から行われるB2プレーオフ・ファイナルを前に、自身にとって最後となる戦いへの思いを語った。13日のメディア公開練習では、チームメイトとともに元気な姿を見せた谷選手。練習後の単独インタビューで率直な心境をつづった。谷直樹選手（写真：ラジオ関西）――いよいよB2プレーオフ・ファイナルで、今週が最後の練