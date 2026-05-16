ゆるっと楽に穿けるスウェットパンツは、デイリーカジュアルで頼りになる1本。使い勝手は良いけれど、部屋着っぽく見えない着こなし方に頭を悩ませることも。そこで今回はおしゃれさんをお手本に、【ユニクロ】のアイテムを使ったこなれ感のあるスタイリングを解説。大人に似合うシックなモノトーンコーデをピックアップしたので、ぜひ真似してください。 カーディガンの肩掛けで新鮮さをプラス