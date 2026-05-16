介護施設の利用者様からお聞きした、お孫さんへの接し方を深く悔やむエピソードです。同居するお孫さんが母親に叱られるのを「かわいそう」と不憫に思い、何でも言う事を聞いて甘やかしてきたお祖母様。しかしお孫さんが20歳になった今、取り返しのつかない事態に……。良かれと思った行動が招いた後悔と将来への不安を抱える切実な実話をご紹介します。 娘の厳しい躾と、孫を庇う祖母 介護施設で出会った70代の女性利