2026年5月16日(土)・17日(日)に開催される西日本最大級のサブカルイベント「マチ★アソビ vol.30」にあわせて、東京などからの玄関口にあたる徳島阿波おどり空港で恒例となっている「アニメジャック」が行われました。今回は空港のエントランスに2026年の劇場公開が決定している『魔法使いの夜』などの巨大バナーが掲出されています。マチ★アソビ vol.30https://www.machiasobi.com/徳島阿波おどり空港https://www.tokushima-airp