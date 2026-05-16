静岡県警は4月27日～5月10日の間に多く立ち上げられたフィッシングサイトを公表し、注意を呼びかけています。月がわりということもあり、4月分の請求を装うメールには注意が必要です。静岡県警サイバー企画課では、毎週多く立ち上げられたフィッシングサイトを公表しています。2026年4月27日～5月10日の間に多く立ち上げられたフィッシングサイト上位10位は以下の通りです。1. Apple 2.Amazon 3.paidy 4.