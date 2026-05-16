歌手のＧＡＣＫＴ（５２）は、１９９９年のソロデビューから２７年を超えた。今年は７月からロックとオーケストラを融合した全国ツアーを予定するなど精力的に音楽活動を行っているが、２０２１年に体調不良のために活動を休止する前は「引退」を考えたこともあったという。現在も毎日欠かさずトレーニングを行い、ストイックな生活を続ける理由も聞いた。（土屋孝裕）「活動休止の前までは、引退することも考えていたんです