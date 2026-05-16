日本ハムの新庄剛志監督が１６日までに自身のインスタグラムを更新。友人からもらった意外なプレゼントを明かし、話題になっている。「今日移動試合で監督室に着いたらなんとヘラクレスが置いてあり」とつづり、立派で大きなツノを持っているヘラクレスオオカブトの姿をアップ。「現役時代１番身体の治療をしてもらってた同級生のトレーナーからのプレゼントでした」と友人から贈られたことを明かし、「有難うこれから育て方