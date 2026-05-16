カー用品の総合専門店「A PIT AUTOBACS」に、モータースポーツを楽しむ「ミッキーマウス」デザインの限定グッズが登場！躍動感あふれるアートを使用した「アクリルキーホルダー」2種と、お出かけやドライブに便利な「ショルダーバッグ」2種がラインナップされます。クールでスポーティーなデザインは、車好きやディズニーファン必見です☆ オートバックス「A PIT AUTOBACS」限定／「ミッキーマウス」デザインのアクリルキーホ