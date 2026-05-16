「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」ファイナルシリーズの最終日が5月15日に行われ、BEAST Xは4位で全日程を終了した。リーグ参戦1年目は9チーム中7位、2年目は9チーム中最下位と苦戦が続いた中、3年目は大躍進。今期からMリーグに復帰し、チーム加入1年目でキャプテンとして活躍した東城りお（連盟）は表彰式の挨拶で、思いがこみ上げ涙ながらに感謝の言葉を述べた。【映像】感情がこみ上げ涙する東城りおともらい泣きする中田花奈マ