【WWE】SMACK DOWN（5月8日・日本時間9日／フロリダ・ジャクソンビル）【映像】新星ヒール女子の“小悪魔挑発”パフォーマンス「あのヒールの子、めちゃくちゃ可愛い」――日本のファンが一押しのヒールユニットの3番目がついにベールを脱いだ。抜群のルックスと、小悪魔的なセクシーさ漂う挑発パフォーマンスや謎のうさぎポーズ。悪いのに顔もいいヒール軍団に「盛り上げ方知ってるな」「すご