ダンス＆ボーカルグループ・WATWINGのメンバーとして、その唯一無二の存在感を放つ福澤希空（22）が、5月22日に自身初となるファースト写真集『希空ノゾミゾラ』（主婦と生活社）を発売する。【別カット】机の上で腕を組み…色っぽい表情を見せる福澤希空沖縄の美しい自然の中で撮影された本作は、少年から大人へ成長する“今の瞬間”を封じ込めた一冊となった。インタビューでは、本作のために挑んだストイックな体作りから