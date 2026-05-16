テレビ朝日系「グッド!モーニング」（月〜金曜午前4時55分、土曜午前6時、日曜午前5時50分）に出演中の気象予報士、今井春花（さくら）さん（26）が、15日までにインスタグラムを更新。動画を公開した。今井さんは「今朝は寒かったですね！」とつづり、動画をアップ。今井さんは動画内で、ダッシュをし「寒い！」と笑顔を見せた。この動画にフォロワーからは「春花ちゃんニット最強」「ボンボンボリューミー」「白ニット最高ですね