アメリカのトランプ大統領は中国が反対している台湾への武器売却について、「近いうちに判断する」と述べました。【映像】トランプ大統領「習主席と台湾についてたくさん話し合った」トランプ大統領「習主席と台湾についてたくさん話し合った。彼は台湾独立を巡る紛争を望んでいない。非常に激しい対立になるからだ」トランプ大統領は15日、習近平国家主席との首脳会談で有事の際にアメリカが台湾を防衛するのか尋ねられ、「そ