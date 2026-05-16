秋田県からロシアのプーチン大統領に贈られた雌の秋田犬「ゆめ」が昨年、死んでいたことがわかった。露大統領府が１５日、読売新聞の取材に明らかにした。ゆめは生きていれば、４月２４日が１４歳の誕生日だった。露大統領府は取材に対する回答で、「ゆめは２０２５年、高齢のため死んだ」とし、「哀悼の意」を表した。ゆめは、モスクワ郊外の大統領公邸で飼われていたとみられる。死んだ日付など詳細は不明だ。ゆめは１２年