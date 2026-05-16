お笑いトリオ・パンサーの向井慧（40）が16日、TBS系『王様のブランチ』（毎週土曜前9：30）に生出演。相方をフォローするシーンがあった。【写真】面影ある？パンサー向井の父で大学名誉教授の向井清史氏番組冒頭、MCの佐藤栞里が「今週は地球を笑顔にするウィーク」ということなんですが、地球にいいことはしていますか？」と話しを振った。共演者がさまざま答えるなか、向井は「地球に直で…かわかんないですけど、やっぱ