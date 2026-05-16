月亭方正（58）は16日、大阪・生国魂神社で開催された「第33回彦八まつり」での「大御所落語会」に出席した。今回の彦八まつりで実行委員長を務める方正。開会式では「実行委員の日頃の行いがいいので晴天になりました」とあいさつ。「彦八まつり、始まります」の開会宣言の後、自身が企画したアイドルグループ「ぴーひゃら」をお披露目した。「アイドルを産み出したかったんで。なかなかイケメンがおらんかったけど、何とか