タレント・中山秀征（５８）が１６日、ＭＣを務める日本テレビ系「シューイチ」に生出演。エンタメコーナーで、思わぬクイズが出され、スタジオが沸いた。錦織一清（６０）が演出する舞台「あゝ同期の桜」の制作発表の様子がＶＴＲが流れる中、「突然ですがヒデさん、初舞台で初主演を務めるこの方、ご存じですか？」と質問が。すると、中山が照れくさそうに「はい…はい」。少し間があり、「息子の修悟です…次男です…はい」