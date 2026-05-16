「レースアンバサダーアワード2024」グランプリのレースクイーン（レースアンバサダー）でモデルの水瀬琴音（29）が15日までに、自身のインスタグラムを更新。水着姿を投稿した。「ハートだらけだねいっぱい載せたよ」とつづり、真っ赤なビキニ水着に、ピンクを基調に赤いハートがデザインされた丈の短いカーディガンを羽織ったショットを公開。「ハーフツインなんてしちゃった」としたロングヘアに、胸の谷間やバキバキの腹筋も