ファッション誌「ニコラ」専属モデルの松尾そのま（15）が、このほど日刊スポーツの取材に応じた。バラエティー番組など活躍の場を広げる中、4月から高校生活も開始。新生活を迎える中でも「そのまま」であり続けることについて語った。米カリフォルニア州ソノマ郡出身。「そのまま」でいてほしい、という願いも込められた名前のままに、飾らない姿が魅力だ。モデル業とともに、昨年は日本テレビ系「スクール革命！」（日曜午前11