2026年5月15日、札幌市南区で作業事故が発生し、男性が死亡しました。作業事故があったのは、札幌市南区川沿7条4丁目の住宅敷地内です。警察によりますと、住人が「ペンキを塗りに来ていた40代の男が倒れている」と消防に通報し、午後4時半ごろ消防から警察に通報がありました。住人は帰宅したところ、住宅敷地内の北側の草地に塗装作業をするため訪れていた男性が倒れているのを発見しました。男性は病院に搬送されましたが、その