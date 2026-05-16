女優で歌手の池田エライザ（30）が15日までに、自身のインスタグラムを更新。イタリアのファッションブランド「Miu Miu」（ミュウミュウ）のイベントに訪れた様子を投稿した。「Miu Miu Jazz Club Tokyoへ」と題し、水色のシャツに黒のベスト、茶色のノースリーブジャケット、グレーのパンツルックのコーデを公開。短い丈のシャツからおなかもチラリとのぞかせた。また、「Miu Miu」の淡いグレーのバッグを手にしたドアップショッ