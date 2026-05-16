グラビアアイドルの藍野りな（25）が15日、自身のインスタグラムを更新。水着ショットを投稿した。「夏、はじまったかも」「Summer vibes」（夏の雰囲気）などとつづり、ピンクのビキニ水着姿を公開。車を背にしたブラジリアンビキニのバックショットはヒップを大胆に露出した曲線美が際立った。また、別の投稿では「#何考えてるのかな」と記し、人さし指をあごにつけたビキニ水着にカーディガンを羽織った姿や、サクランボ柄のビ