「ミスマガジン2021」審査員特別賞受賞の女優大島璃乃（25）が15日までに、自身のインスタグラムを更新。シャワーショットを投稿した。「『ミスマガOG×週末のヨフカシ』オフショ祭り始まるよ〜」とつづり、花柄のノンショルダービキニ水着姿でシャワーを浴びる姿で、バストなどの曲線美や鍛え上げたバキバキな腹筋などを披露。バスタブに腰かけ、体を洗う妖艶なバックショットもアップした。さらに高層ビル群をバックにした黒いロ