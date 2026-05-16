警察車両の赤色灯岐阜羽島署は16日、岐阜県岐南町下印食4丁目の路上で14日深夜、米国籍男性（59）を乗用車ではね死亡させ逃走したとして、自動車運転処罰法違反（過失致死）と道交法違反（ひき逃げ）の疑いで、近くに住む飲食店アルバイト妹尾菜々枝容疑者（28）を逮捕した。署によると「事故を起こしたが、人とは思わなかった」と供述している。逮捕容疑は14日午後11時55分ごろ、町道で米国籍の英会話講師ヒッキー・ジュニア