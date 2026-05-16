◆米大リーグエンゼルス―ドジャース（１５日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）ドジャースのロバーツ監督が１５日（日本時間１６日）、敵地・エンゼルス戦の前に取材に応じ、今後の先発ローテについて言及した。この日は左腕スネルが左肘の遊離体のため負傷者リスト（ＩＬ）入り。開幕から６人体制で回してきたローテについては「現時点では、６人そろっているか分かりません。今日はブルペンデーだし、今