TOKYO MXのアナウンサー田中陽南が15日までにインスタグラムを更新。映画を鑑賞したことを報告した。田中アナは「欲張りセット大人だからネ〜笑プラダを着た悪魔見てきました」と報告し、ビールと山盛りのポップコーンを手にした笑顔をアップした。田中アナはぴったりとタイトなシルエットのトップスを着用している。続けて「明日は1日すっきり晴れそう！突然の雷雨から一旦解放！となりそうです週末は暑いぞー！！」と呼び