グラビアアイドルで女優の鈴木ふみ奈（35）が15日、自身のインスタグラムを更新。サウナショットを投稿した。「サ活」と題し、黒と白のボーダー柄ビキニ水着姿でサウナを楽しむショットを公開。サウナハットをかぶったバックショットではバストやヒップの曲線美が際立った。ファンやフォロワーからも「笑顔好き好き」「可愛いねぇ」「尊い」「目の保養になりました」「顔とパワフルボディとのアンバランスがそそる」「ムチムチ太も