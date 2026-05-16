『メン・イン・ブラック』シリーズなどで知られるウィル・スミスが、新作アクションスリラー映画『スーパーマックス（原題：Supermax）』に主演することが分かった。米が報じている。 本作は、世界一厳重な刑務所で起きた殺人事件を捜査する2人のFBI捜査官を描く物語。スミス演じる主人公とタッグを組む捜査官は女性の役柄だといい、現在は2026年8月中旬の撮影開始を目指してキャスティングが進行中だと