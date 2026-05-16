女優のキム・サランが国税滞納を理由に、マンションを差し押さえられていたことがわかった。5月15日、韓国メディア『日曜新聞』がこれを報じた。【画像】キム・サラン、胸元ぱっくり報道によると、ソウル三成（サムスン）税務署は4月6日、京畿道（キョンギド）金浦（キンポ）市にあるキム・サラン名義のマンション1戸を差し押さえた。不動産登記簿によると、権利者は「国（政府）」、処分庁は「三成税務署長」と明記されており、差