◇米女子ゴルフツアークローガー・クイーンシティー選手権第2日（2026年5月15日オハイオ州マケテワCC＝6416ヤード、パー70）30位で出た渋野日向子（27＝サントリー）は3バーディー、2ボギーの69で回り、通算1アンダーの25位で決勝ラウンドに進んだ。U―NEXTのインタビューに応じた渋野は「3パット発進だったけど、すぐ切り替えて次のホールに行って修正できた。アンダーで上がれて良かった」と胸をなで下ろした。1番