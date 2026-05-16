お笑いコンビ「とんねるず」の木梨憲武（64）が16日、自身のインスタグラムを更新。サッカー日本代表の森保一監督（57）との2ショットを披露した。「監督！朝5:30にきたーー！！」と書き出すと、木梨のネームが入った背番号10のユニホーム姿で背面を見せる自身と笑顔で紹介する森保監督のショットをアップ。2人で並んでポーズを決めるショットも投稿した。森保監督はこの日、木梨がパーソナリティーを務めるTBSラジオ「土曜