赤色灯兵庫県警たつの署は16日、同居する母親（91）の遺体を自宅に放置したとして、死体遺棄の疑いでたつの市の無職岩瀬美保容疑者（61）を逮捕した。遺体に目立った外傷はなく、署は死因を調べている。逮捕容疑は3月中旬、母親が亡くなっているのを発見したのに放置した疑い。「怖くなって届け出ができなかった」と供述しており、容疑を認めているという。署によると、容疑者は母親と2人暮らし。市職員が今月15日に自宅を訪