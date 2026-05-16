栃木県佐野市の国道５０号で１月４日、走行中の大型トラックの荷台から茶殻が飛散して後続車がスリップした多重事故で、県警は１３日、茨城県筑西市のトラック運転手の男（４０）を自動車運転死傷行為処罰法違反（過失運転致傷）と道路交通法違反（過積載）の疑いで宇都宮地検栃木支部に書類送検した。運搬を委託した同市の運送会社と経営者の男（６１）も道路交通法違反（過積載運行容認など）の疑いで書類送検した。いずれも容