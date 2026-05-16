5児の母でタレントの辻希美（38）が13日、自身のブログを更新。寝不足のなか作ったという“愛情にじむ”手作り弁当を披露した。【写真】1つのフライパンを“フル活用”して調理する様子／完成した“彩り豊か”な手作り弁当辻は、この春から高校に進学した長男・青空さん（せいあ・15）への弁当作りが朝のルーティンとなり、投稿では日々の弁当を紹介することが日課のようになっている。この日は「夜中に夢が覚醒して寝不足の