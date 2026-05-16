いよいよ、高市総理が「党首討論」デビューへ。外交日程を理由に、4月に予定されていた開催分が見送りとなり、野党側からは早期の開催を求める声が上がっていたが、自民党と中道改革連合は11日、来週20日に開催することで合意した。【映像】泉氏「国民に問おうじゃないか！」党首討論で岸田総理を詰める様子（実際の映像）官僚が作成した答弁を中心に進められる国会答弁と違い、政党トップ同士が自分の言葉で討論するのが醍醐