M!LKのメンバーとして大人気の佐野勇斗さんは、個人ではさまざまな映画やドラマに出演しています。そこで、All About ニュース編集部は2026年4月20〜21日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「佐野勇斗さんの出演作品」に関するアンケート調査を実施。今回は、佐野さんがこれまで「主演」を務めた作品が対象です。それでは、「佐野勇斗の主演作で好きな作品」ランキングの結果を紹介します。【9位までの全ランキング結果を見る】2